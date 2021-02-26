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Biden yönetimi, Kaşıkçı raporunun ardından harekete geçecek

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 1:00 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 1:00

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cemal Kaşıkçı raporunun açıklanmasından sonra sorumlulara karşı gereken adımları atmaya hazır olacaklarını söyledi.


Sözcü Price, günlük basın brifinginde kısa sürede açıklanması beklenen  Cemal Kaşıkçı raporuna ve ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair  değerlendirmelerde bulundu.
 
Price, söz konusu raporun ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI)  tarafından hazırlandığını ve raporun en kısa süre içinde yine onlar tarafından  kamuoyuna açıklanacağını belirtti.
 
ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın söz  konusu rapora olan inancının tam olduğunu vurgulayan Price, raporun tam olarak ne  zaman açıklanacağı konusuna net bir yanıt vermekten kaçındı.
 
Price, "Cemal Kaşıkçı cinayeti korkunç bir suçtu. Konuştuğumuz raporun  merkezinde de bu olacaktır. Kongreye sunulacak raporda (bu suça ilişkin)  atılabilecek adımlar da yer alacaktır. Ardından yasanın gerektirdiği şeyi  yapacağız ve sorumlulara karşı atılacak adımları konuşma noktasında olacağız."  ifadelerini kullandı.
 
Biden yönetiminin ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla  yeniden ele aldığını ve bu ilişkiyi revize ettiğini anlatan Price, Riyad  yönetiminin güvenlik endişelerinin de farkında olduklarını ve bu anlamda  Suudilere gereken desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
 
İran konusunda Trump yönetimini suçladı
  
Öte yandan Price, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a  karşı "maksimum baskı" politikasının başarısız olduğunu, son dört yılda iyi  sayılabilecek herhangi bir anlaşmaya yaklaşmadığını, aksine Tahran'ı  cesaretlendirdiğini söyledi.
 
İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin tek yolunun diplomasi  olduğunu belirten Price, bu nedenle Joe Biden yönetiminin İran nükleer  anlaşmasına dönmek istediğini dile getirdi.
 
Trump yönetiminin son 4 yılda İran'a yaptırımlar yoluyla uyguladığı  maksimum baskı kampanyasına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, maksimum baskı  kampanyasının ana amacının İran’ı yalnızlaştırmak, İran'ı daha iyi bir anlaşma  yapmaya ve Amerikan menfaatlerini daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu ancak  bunların tamamında başarısız olduğunu kaydetti.
 
Price, "Aslında bu amaçların tam aksi ortaya çıktı. Son dört yılda iyi  sayılabilecek bir anlaşmanın yakınına bile gelemedik, bu müzakereler başlayamadı  bile. Hatta önceki yönetimin son anlarına kadar da İran nükleer silah yapmayı  tercih etseydi, nükleer silah elde etmeye çok yakındı. Eski yönetim döneminde  İran ve İran destekli yapılar sinmekten ziyade, burada da daha önce değindiğim  üzere 2018 ve 2019'dan başlamak üzere daha da cesaretlendiler. Ortaklarımıza  yönelik menfur saldırılarını gördük, bunlardan bazıları ABD’ye yönelikti veya en  azından Amerikan vatandaşları bu saldırılarda hayatını kaybetti." diye konuştu.
 
Eski yönetimin İran’a maksimum politikasının diplomasi ile birlikte  uygulanmadığından dolayı başarılı olamadığını savunan Price, Biden yönetiminin  İran'a yönelik yaptırımlarla birlikte ABD ortak ve müttefikleri ile İran  konusunda iş birliğine odaklandığını söyledi.
 
ABD'nin Filistin'deki Kudüs Başkonsolosluğunu yeniden açma süresi
 
ABD'nin Filistin'deki Kudüs Başkonsolosluğunu yeniden açma sürecini  İsrail seçimlerinden sonraya bırakma kararı aldığına ilişkin bir soruya yanıt  veren Price, "Filistin halkı ve yönetimi ile angajmanımızı derinleştirmeyi dört  gözle bekliyoruz. Bunun bir parçası olarak da angajmanımız dahil Filistin halkına  kamu diplomasisi desteği sağlamak gibi çok sayıda faaliyetimizi tam olarak  yürütmek için oradaki diplomatik varlığımızı gözden geçiriyoruz." dedi.
 
ABD, 18 Ekim 2018'de Filistinlilere hizmet veren diplomatik misyonunu,  Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin çatısı altına kaydırmıştı.
 

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ABD Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı
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