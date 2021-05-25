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Biden-Putin görüşmesinin tarihi açıklandı

AA |  25 Mayıs 2021 Salı - 17:21 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 17:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceği bildirildi.


Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve ABD arasında varılan  anlaşmaya göre, Putin ile Biden’ın 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceği  belirtildi.
 
Görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin  ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Stratejik istikrar konularının  yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkileşim ve  bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel  konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.
 
 Biden'ın ABD başkanı olmasının ardından iki lider ilk kez yüz yüze  görüşme yapacak.
 
Beyaz Saray'dan da açıklama geldi
 
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve  Putin’in 16 Haziran’da Cenevre’de görüşeceğini teyit etti.
 
Psaki açıklamasında, "Biz, ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirlik ve  istikrarı sağlamak isterken, iki lider aramızdaki tüm meseleleri ele alacak."  bilgisini paylaştı.
 
Öte yandan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Twitter'dan  yaptığı açıklamada, İsviçre'nin, ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin  arasındaki zirveye ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduğunu belirtti.
 
Parmelin, "Umarım, müzakereler hem her iki ülke hem de uluslararası  toplum için verimli olur." ifadesini kullandı.
 
Cenevre'de ABD-Rusya arasındaki en son zirve, Kasım 1985'te dönemin  ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında  yapılmıştı.
 
  
 

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Putin Biden görüşme
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