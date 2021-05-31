Biden, Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine sayılı günler kala ABD Başkanı Biden'dan önemli bir açıklama geldi. Biden, 16 Haziran'da yapılacak görüşmede insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Dünyanın gözü kulağı 16 Haziran'da İsviçre'de olacak. ABD ve Rusya 'nın liderleri ilk defa yüz yüze görüşecek.

Kritik görüşme öncesi ABD Başkanı Joe Biden insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Biden, "Bu hakların kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim" dedi.

ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu söyledi.

İlk defa yüz yüze görüşecekler

İki lider ilk kez Biden'ın başkan olmasından bir kaç gün sonra 26 Ocak'ta telefonda görüşmüştü.

ABD Başkanı Biden'ın, Putin hakkında "O'nun bir katil olduğunu düşünüyorum" açıklaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilimli bir sürece girmesine neden olmuştu.