Biden: Amerikan tarihindeki en yüksek katılım

Demokrat aday Joe Biden, Philadelphia'da konuştu. Kalabalığa seslenen Biden "Amerikan tarihindeki en yüksek katılımı bu seçimde göreceğiz" dedi.

Şu ana kadar oy kullananların yüzde 54'ünün kadın olduğunu söyleyen Biden, Trump'ı eleştirerek "Kimin oy vereceğine kendi karar verebileceğini sanıyor. Kimin başkan olacağına halk karar verir" diye konuştu.