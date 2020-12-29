Beyoğlu Belediyesi 80 memur alıyor! İşte memur alımı başvuru şartları!

Beyoğlu Belediyesi açıktan atama yoluyla 50 zabıta memur u ve 30 memur kadrosuna olmak üzere toplamda 80 memur alacak. Beyoğlu Belediyesi memur alım ilanı yayınlandı. Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekiyor. Peki, Beyoğlu Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Beyoğlu Belediyesi memur alımı başvuru şartları!

Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Başvuru yapacak adayların son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Hangikadroyabaşvuruyaptığınailişkindilekçevermek,(Heradayeğitimdurumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)

BEYOĞLU BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?