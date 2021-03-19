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Beykoz Belediyesi KPSS'den en az 65 puanla memur alacak!

19 Mart 2021 Cuma - 12:23 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 12:23

KPSS'den en az 65 puanla memur alınacak. Adayların en az lise mezunu olmaları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmaları yeterli olacak. Beykoz Belediyesi memur alımı ilanını resmen duyurdu. Beykoz Belediyesi'ne veznedar, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni alınacak. Peki, Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Beykoz Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne?


İstanbul Beykoz Belediyesi memur alıyor. Beykoz Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Beykoz Belediyesi'ne veznedar, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni alınacak. Peki, Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Beykoz Belediyesi memur alımı başvuru şartları ne? İşte Beykoz Belediyesi memur alımı 2021!
 
 
BEYKOZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu için adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü  Gümüşsuyu  Mahallesi  Kelle  İbrahim  Caddesi  No:43  Beykoz/İSTANBUL adresine posta yolu ile başvuru yapabilecek. Ayrıca, başvurular elektronik  ortamda  https://form.beykoz.bel.tr/basvuru  web  adresinden  veya  basvuru@beykoz.bel.tr  elektronik  posta  adresinden  de yapılabilecek. 
 
BEYKOZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
 
belirtilen  boş  Veznedar,  Memur,  Veri  Hazırlama  ve  Kontrol  İşletmeni  ve  Bilgisayar  İşletmeni  kadroları  için  yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde belirtildi:
 
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk vatandaşı olmak.
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak  veya  bitirdiği  okulun ders müfredatında  bilgisayarla  ilgili ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin konularda  kurumlarca  açılan  en az  60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,
 
 
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 
1. Başvuru Formu (Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından www.beykoz.bel.tr temin edilebilecektir),
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4.  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  Belediyemizce  tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Bilgisayar İşletmeni  ve  Veri Hazırlama  ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı  bilgisayar işletmeni  sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belge, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9. 3 fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
 
Sınav Konuları:
 
Sözlü  sınav;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  ana  hizmet  binasında  30  Nisan  2021  günü  Saat  10:00  da  yapılacak. 
 
Sınav, 
 
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 
 
 
 

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