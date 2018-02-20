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Beyaz Saray önünde protesto gösterisi

İHA |  20 Şubat 2018 Salı - 0:00 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 0:02

Beyaz Saray önünde toplanan bir grup, 14 Şubat'ta Florida eyaletinde silahlı saldırıda ölen 17 kişinin katilinin idam edilmesi ve ABD’deki silah yasalarının değiştirilmesi için protesto gösterisi düzenledi


Beyaz Saray önünde toplanan çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup,  Florida eyaletinde 14 Şubat'ta silahlı saldırıda ölen 17 kişinin katilinin idam edilmesini ve silah yasalarının değiştirilmesini istedi. Yere yatıp ölü taklidi yapan göstericiler, ellerinde "Gençler ölmesin", "Devlet öğrenciler için bir şeyler yapsın", "Katil idam edilsin" yazılı pankartlar taşıdı.
 
ABD’de silah yasalarıyla ilgili Başkan Trump’a tepkiler yükselmeye devam ederken, Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 17 kişiyi öldüren katil zanlısı Nikolas Cruz bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
 

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