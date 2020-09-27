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Beşiktaş'ta 9 katlı binada yangın

27 Eylül 2020 Pazar - 14:51 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 14:51

Beşiktaş’ta bir iş merkezinin çatı kısmında yer alan reklam panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Beşiktaş Balmumcu'da 9 katlı binada çıkan yangının çatı kısmında meydana geldiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
 
İş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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