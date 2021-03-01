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Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi?

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi? Berrak Tüzünataç ile meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
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