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Berkay'dan vergide usulsüzlük yaptığı iddialarına yanıt!

Prototip araçlara verilen T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen şarkıcı Berkay, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor otomobiliyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, eski aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Berkay'dan vergide usulsüzlük yaptığı iddialarına yanıt! Geçtiğimiz hafta kiralık bir minibüsle gece gezmesinde görüntülenen şarkıcı, bu kez spor bir otomobille Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.
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