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Bergüzar Korel: Affımı istedim, tekrar yolladılar
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platformda kamera karşısına geçmeye hazırlanan Bergüzar Korel, önceki akşam Etiler’de mutfak araç gereçleri satan bir mağaza çıkışı görüntülendi. Korel’e meslektaşı ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci’nin de eşlik ettiği görüldü.
Mağaza çıkışı ayaküstü soruları yanıtlayan Bergüzar Korel, "Evde yenilikler mi var?" sorusuna, "Bitti. Eksiklerim vardı, çok eskimişti bazı şeylerim, onları yeniledim. Mutfağımı yeniledim. Pandemide herkes evlere sardı. İhtiyaçtan yapılması gerekiyordu. Biz de Beyza’yla geldik, şimdi eve gidiyoruz. Çocuklar bekliyor" dedi.