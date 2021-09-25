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Berfu Yenenler aldatma itirafıyla olay oldu!
2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü seçilen Berfu Yıldız, 2019'da Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti. 26 yaşındaki model, önceki gün katıldığı programda, "Hiç aldattın mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Eser Yenenler ile evlendikten sonra mankenliğe ara veren Berfu Yıldız Yenenler, aynı sene bebekleri Kuzey'i kucağına almış, Mete ismini verdikleri ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti.