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Benzine indirim geliyor

23 Ekim 2020 Cuma - 9:40 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 9:41

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi. Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre benzin fiyatlarında bu gece yarısı pompaya yansımak üzere 12 kuruş indirim bekleniyor.


ABD'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine dair belirsizliklerin sürmesinin de etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş sürüyor.
 
Dün 41,45 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde 42 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
 
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için indirim gündeme geldi. Bilgi veren piyasa uzmanları bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımak üzere benzinin litre fiyatında 12 kuruş indirim bekliyor.
 

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