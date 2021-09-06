Bel fıtığı tedavisinde radyofrekans ve ozon tedavisi

Bel fıtığı tedavisinde sıklıkla kullanılmaya başlanan radyofrekans ve ozan tedavisini tüm merak edilenleri ile No¨roloji ve Agˆrı Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu sizler için anlatıyor.

Bel fıtığı hastalığı, bel omurgasını oluşturan 5 adet omurun arasında yer alan disk ler hasar alması sonucu oluşan bir sağlık sorunudur. Farklı nedenlere bağlı gelişen kayma ya da yırtılma ile sinirlere baskı yapması sonucu kişide bel fıtığı kendini ağrı ile belli eder. Yanlış ağırlık kaldırma ve kontrolsüz hareket disk fıtığına yol açabilir. Bir kişinin ideal vücut ağırlığından daha ağır olması bel fıtığına hazırlanabilir. Hareketsiz yaşam ve masa başı çalışma, bel fıtığı için tehlikelidir.

Bel fıtığı ameliyatsız tedavi edilebilir!

Bel fıtığı sonucu oluşan ağrıların ve hastalığın tedavisinde teknolojinin gelişme ile ameliyatsız tedavi yöntemleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde sıklıkla tercih edilen yöntemler ise radyofrekans ve ozon tedavisidir.

Bu tedavi yöntemlerini detaylıca inceleyecek olursak;

Radyofrekans yöntemi: Bu tedavi yönteminde genel anesteziye gerek kalmadan uygulanmaktadır. İşlem sırasında radyofrekans uygulanacak bölgeye uyuşturulduğu için hasta ağrı ya da sızı hissetmeden seans tamamlanır. Bel bölgesi uyuşturulduktan sonra prob isimli cihaz ile işleme başlanır. 15 - 20 dakika boyunca radyofrekans kullanılarak işlem tamamlanır. Hasta seans sonrasında hemen günlük hayatına dönebilir.

Ozon tedavi yöntemi: Ozon ağrıyı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ozon, oksijenden ekstrakte edilen bir gazdır ve birçok hastalığın tedavisi için ikame olarak kullanılabilir. Ozon tedavisi, bel ve boyun fıtıklarında oluşan mekanik stresi en aza indirmek ve iltihabı onarmak için kullanılır. Ozon tedavisinin çok az yan etkisi vardır. Bu, tedavi sırasında anestezi ve kesi gerektirmeden güvenle uygulanabilen basit bir seçenektir. Bel fıtığında ozon tedavisinin başarı oranı %70-90 arasındadır. İşlem sırasında ise; ilk olarak görüntüleme cihazı ile bel fıtığına sebep olan diskin içine ozon verilir. 10 dakika içinde tamamlanan işlem sonrası hasta günlük hayatına kolaylıkla dönebilir.