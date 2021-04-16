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Behzat Ç. neden bitti? Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama
Tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, dijital içerik platformu GAİN’de yayınlanan, Jülide Ateş’in sunduğu '40' programına konuk oldu, Ünlü oyuncu, bir döneme damga vuran 'Behzat Ç.' dizisi ile ilgili soruya yanıt verdi.
Erdal Beşikçioğlu kendi hayatında 'Behzat Ç.' gibi küfürbaz mı?
"Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç. bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat’ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfürün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline..."
"Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç. bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat’ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfürün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline..."