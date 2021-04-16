Behzat Ç. neden bitti? Erdal Beşikçioğlu'ndan açıklama

"Hak edildiği zaman ağzımdan kaçıveriyor. Küfürlü mü konuşuyorum? Yok. Ama insanın ağzına pelesenk olduğu zaman, o yılın sonunda Behzat Ç. bittikten sonra da zaman zaman kaçtığı olmuştur. Şimdi yavaş yavaş toparlıyorum. Çok küfür etmiyorum artık, Behzat’ta çok zıvanadan çıkmıştım. Artık küfürün ötesine geçmiş, refleks olmuş, bir konuşma biçimi haline..."