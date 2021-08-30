Çölyak hastalığı ülkemizde sıklıkla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Ancak bu hastalık ile ilgili oldukça az bilgi bulunmaktadır. Çölyak hastalığı her yaştan insanda görülebilmektedir. Semptomlar çoğunlukla 1 yaş sonrası çocuklarda görülmektedir.

İlk 6 aylık dönemde bebeklerin anne sütü almaları son derece önemlidir. Glutenin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Patates, pirinç, sebze, meyve gibi besinler tüketilebilir.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Çölyak hastalığı ince bağırsaklarda meydana gelen rahatsızlıklardan biridir. Bu hastalık nedeni ile villi yapılardan karbonhidrat, protein, vitamin, yağ, minerallerin emilmesi engellenmektedir. Bu olay sonucunda ise vücudun bağışıklık sistemi tepki göstermeye başlamaktadır.

Vücudun hassasiyeti neticesinde çölyak hastalığı meydana gelmektedir. Bu hastalık Gluten Enteropatisi ve Celiac Hastalığı isimleri ile de bilinmektedir. Bu hastalıkta vücut gluten toleransı gerçekleştiremediği için glutene karşı bir hassasiyet meydana gelmektedir.

Bebeklerde Çölyak Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde çölyak hastalığı bazen belirti göstermemektedir. Ancak hastalığın teşhis edilmesinde bazı belirtiler yardımcı olabilmektedir.

İştahsızlık

Sürekli devam eden ishal

Midede şişkinlik ve gaz oluşumu

Karın ağrıları

Kilo kayıpları

Sürekli devam eden kabızlık problemleri

Bebeklerde gelişim gerilikleri

Demir eksikliği oluşumuna bağlı anemi

Kas kayıpları

Huzursuzluk durumu

Çölyak sebebi ile başka hastalıkların oluşması

Bunun yanında bebeklerde başka bir takım belirtiler de görülebilmektedir. Bunlar;

Derinin soluk renk olması

Kemiklerde ve eklemlerde ağrı oluşumları

Yorgunluk

Davranışlarda bozukluk meydana gelmesi

Dikkat eksiklikleri

Öğrenmede güçlük yaşanması

Büyümenin yavaşlaması

Dişin yapısının bozulması, diş çürüğü oluşumu

Bebek Çölyak Hastalığı Geçer Mi, Nasıl Tedavi Edilir?

Çölyak hastalığının ne yazık ki bir tedavisi bulunmaz. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hastalık belirtileri ortadan kalkacaktır. Çölyak teşhisi konan bebeklerin ömür boyunca glutensiz besinler ile beslenmesi gerekmektedir.

Doktor tavsiyesi ile bebeklere besin değerlerini sağlayacak bir diyet programının düzenlenmesi gerekmektedir. Bebeklerde çölyak rahatsızlığı sebebi ile meydana gelen karın ağrısı ve şişlik gibi problemleri engellemek için doktora danışarak probiyotik destekler kullanılabilir.

Çölyak hastalığında vücutta vitamin ve mineral emilimi güç olmaktadır. Bu durumda vitamin takviyeleri ile vitamin eksikliklerinin önüne geçmek mümkündür. Bunların yanında çölyak hastalığı için herhangi bir ilaç tedavisi yoktur.

Çölyak Hastası Olan Bebekler Nasıl Beslenmelidir?

İlk 6 aylık dönemde bebeklerin anne sütü almaları son derece önemlidir. Glutenin tamamen kesilmesi gerekmektedir. Patates, pirinç, sebze, meyve gibi besinler tüketilebilir.