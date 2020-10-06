Doğumdan sonrası ilk yıl hem ebeveynler hem de bebekler için önemli kilometre taşlarının bir arada görüldüğü nadir zamanlardır. Bu dönemde bebeklerin gelişimleri o kadar hızlı olur ki onlar için yepyeni bir oyun ve keşif dünyası başlar. Pek çok anne ve baba bebeklerinin oturma, emekleme, yürüme ve konuşma zamanlarını merak ediyor. Peki, Bebekler ne zaman oturur? Bebekler ne zaman destekli oturur? Bebeklere oturma nasıl öğretilir? İşte bebekleri destek almadan oturtabileceğiniz dönem...

Bebeklerin ilk yılı çok hızlı gelişim gösterdikleri ve çok çabuk büyüdükleri bir dönemdir. Bebekler genellikle ilk aylarda tamamen anneye bağımlı yaşar. Hareket becerisi ilk zamanlarda gelişmemiştir. Bu yüzden doğumdan sonraki ilk aylarda da bebeği dikkatli bir şekilde ve zarar vermeyecek bir pozisyonda tutmamız gerekiyor. İlk yıl bebeklerin hizlı gelişim gösterdikleri bir dönemdir. Sırasıyla oturma, sürünme, emekleme, yürüme ve konuşma gibi yetkinlikler ilk yılda kazanılır. Peki, Bebekler ne zaman oturur? Bebekler ne zaman destekli oturur? Bebeklere oturma nasıl öğretilir? İşte bebekleri destek almadan oturtabileceğiniz dönem...

BEBEKLER NE ZAMAN OTURUR?

Bebekler anne ve babaların yardımıyla altı aylıkken bile oturabilir. Bağımsız oturma, birçok bebeğin 7 ila 9 aylık arasında ustalaştığı bir beceridir.

Baş kontrolü iyi ise bebeğiniz oturmaya hazır olabilir. Bu erken aşamada, düşmemesi için bebeğinizi desteklemek önemlidir.

BEBEĞİNİZİN OTURMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Bebeğinize dik oturma fırsatları vermek, bağımsız oturma gücü kazanmasına yardımcı olabilir. Bebeğinizin kendi vücut hareketlerini keşfetmelerine ve denemelerine izin verin.

Bebeğinizin yerde daha fazla zaman geçirmesini sağlayın. Bebeğin yerde dönmeye çalışması hatta sürünme çabaları kendi vücut hareketlerini keşfetmelerini sağlar.

Yaşa uygun oyun caklarla günde en az 2 veya 3 kez yerde oyunlar oynayın. Bebeğinizle pratik yaparken etrafına yastık gibi malzemeler koyun.

Bebeğinizin iyice dinlendiğinden ve bezinin temiz olduğundan emin olun. Bebeğinizle göz hizasında olabilmek için karnınıza da oturtun. Yüzünüzü görmek bebeğinizi daha uzun süre pozisyonda kalması için motive edebilir.

Bebek koltuklarını kullanırken dikkatli olun. Çocuklar çok erken veya uzun süre oturan bir pozisyona yerleştirildiğinde, bunun onların becerilerinin gelişimini engelleyebileceğini unutmayın. Bir bebek koltuğu kullanmak için bebeğinizin kendi başına oturabileceği zamanı bekleyin.