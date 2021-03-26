BDDK personel alımı 2021! BDDK 12 idari personel alacak: İşte başvuru şartları…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 idari personel alımı yapacak. Kurumun, personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre BDDK, kamu hizmetine ilk defa başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçları doğrultusunda 8 memur ve 4 mühendis alacak. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu memur ve mühendis alacak. Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde "www.bddk.org.tr" internet adresinde bulunan "Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekiyor. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri, BDDK'nin internet sitesinden duyurulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Memur” ve “Mühendis” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre yapılacak alımda başvurular 29 Mart 2021 tarihinde internet üzerinden yapılacak.

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 29 Mart'ta internet üzerinden başlayacak. Müracaatlar www.bddk.org.tr internet adresi üzerinde açılacak başvuru formundan yapılacak. Alınacak sayının 5 katı aday mülakat aşamasına çağrılacak.