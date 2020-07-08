BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama
08 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 16:43
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. BDDK'nın kararıyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, 'Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti!' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
sosyal medya hesabından BDDK
'nın kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklaması;
Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.