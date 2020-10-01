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BDDK açıkladı! Tüketici kredileri 4 haftada...

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 15:03 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 15:03

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 626 milyon lira artarak 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya çıktı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Eylül ile biten haftada 4 milyar  626 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  517 milyar 119 milyon liradan 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya  yükseldi. 
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 2 milyar 710 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 427 milyar 721 milyon lira  oldu.  
 
Tüketici kredileri arttı
 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Eylül ile biten haftada 2  milyar 458 milyon lira yükselerek 662 milyar 939 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 277 milyar 129 milyon lirası konut, 10 milyar 491 milyon lirası taşıt  ve 375 milyar 318 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 
 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 797  milyon lira artarak 580 milyar 247 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları da yüzde 1,8 yükselerek 131 milyar 567 milyon liraya  çıktı.
 
Bireysel kredi kartı alacaklarının 59 milyar 769 milyon lirası  taksitli, 71 milyar 797 milyon lirası taksitsiz oldu.  
 
 Yasal öz kaynaklar arttı  
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 26 milyon lira azalarak  150 milyar 649 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 110 milyar 227  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 812  milyon lira artarak 737 milyar 717 milyon lira oldu.
 

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