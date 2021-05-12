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Bayram namazı saat kaçta 2021? Camiler açık mı, bayram namazı kılınacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir başta il il 2021 bayram namazı saatleri…

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:19 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 8:19

Bayram namazı saatleri, son orucun tutulduğu bugün İslam alemimin en yoğun gündem maddelerinden biri oldu. Ramazan Bayramı'nın 1. Günü bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından illere göre yayınlanan bayram namazı saatleri sorguluyor. Yaşadıkları ilin bayram namazı saatini merak edenler arama motorlarına yöneldi. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il 2021 bayram namazı saatleri…


Bayram namazı saatleri geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan oruçlarını idrak edenler, oruç ayının sona ermesiyle bayram namazlarını idrak edecek. Müslümanlar bayram namazı saatleri sorguluyor. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklarken, bayram namazı saatlerini de duyurdu. İşte il il bayram namazı saatleri 2021…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 

"Adana: 06.04,Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

 

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