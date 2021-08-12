Bayer davayı kaybetti! Kanser olan çifte tazminat ödenecek, binlerce yeni dava açıldı

İlaç devine büyük şok! Kansere yakalan çift tazminat davası açtı. Bayer davayı kaybetti. Alman ilaç ve kimyasal devi Bayer, bir tarım ürününün kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan davayı temyizde de kaybetti. San Francisco Temyiz Mahkemesi, 2019'da Roundup isimli zirai ilacın kansere neden olduğuna ve davacı Pilliod çiftine tazminat ödenmesine hükmeden mahkemenin kararını onayladı.

Alman kimya ve ilaç devi Bayer, 2018 yılında satın aldığı Monsanto'nın glifosat içeren, Roundup isimli zirai tarım ilacının kansere neden olduğu gerekçesi ile açılan bir davayı daha kaybetti.

Üst mahkeme, ayrıca Bayer şirketinin davacı Pilliod çiftine ödemesi istenen 2,2 milyar dolar lık tazminatın 86,7 milyona indirilmesinin de hukuka uygun olduğunu ifade etti.