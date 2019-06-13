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Başkentte sağanak ve dolu

DHA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 17:12 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 17:22

Ankara'da, aniden bastıran ve 10 dakika süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış doluya da dönüşürken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.


 
Çankaya ilçesinde saat 15.00'te etkili olan sağanak, 10 dakika sonra doluya dönüştü. Şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü. Dolu yağarken, özellikle Anadolu Bulvarı'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
 
 
Sivas’ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi  
 
Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.  Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda göletleşmelere neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı.  Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.
 

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