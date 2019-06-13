Başkentte sağanak ve dolu

Çankaya ilçesinde saat 15.00'te etkili olan sağanak, 10 dakika sonra doluya dönüştü. Şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle döndü. Dolu yağarken, özellikle Anadolu Bulvarı'nda giden sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, doluda hasar görmemesi için araçlarını üst geçidin altında durdurdu. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
Sivas’ta da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda göletleşmelere neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.