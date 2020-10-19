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Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 14:06 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 14:06

43 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.


 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye  Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Başkan Muhittin Böcek'in  sağlık durumunda son birkaç gün içinde olumlu gelişme yaşanmakla birlikte durumu  halen kritik." açıklamasında bulundu.
 
Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki  takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
 
Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı  vurgulanan açıklamada, "Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün  içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır."  ifadesine yer verildi. 
 
43 gündür yoğun bakımda
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17  Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş,  herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda  bulunmuştu.
 
Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de  yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine  sevk edilmişti.
 
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan  Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik  açılması) uygulanmıştı.
 

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