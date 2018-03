Başbakan Yıldırım Muğla'da konuştu!

Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti'nin Mupla Kadınlar Kongresi'nde konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları

* 15 Temmuz'da sokağa inen vatandaşlarımızın yarısı kadındı.

* Kadına karşı şiddeti lanetliyoruz. Kadına bunu yapan insan olamaz. Onlara uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadına karışı ayrımcılığı reddediyoruz.

* AK Parti'nin en güçlü yanı AK Kadınlardır, AK Kadınların duruşudur.

* Partimizin en büyük gücü kadınlardır. Her zaman destek verdi, güç verdi.

* Kadın hayatın her alanında vardır. Güçlü Türkiye'de kadın eli olan her yer daha güzel oluyor. İktidarımızda kadınlar her alanda çok daha güçlü hale geldi. 40 belediye başkanımız kadın, devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40'ı kadın. Üniversite hocalarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor. Geleceğimizi kadınlar hayata hazırlıyor. Türkiye'de dev şirketlerin birçoğunu kadınlar idare ediyor.

* AK Parti Kadın Kollarımız doğruya doğru yanlışa yanlış demek için bu çatı altında syaset yapıyor. Muğla'dan insanlığa sevgi ve kardeşlik mesajı veriyor.

* Bu ülkenin siyaseti kavim, kabile, sınıf, mezhep, meşrep siyaseti değildir. Türkiye'nin özlemi birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz.

* 2017 referandumuyla değişen sistemimiz daha da güçlenecek. Partiler, fikirler daha çok birbirine yaklaşacak. MHP ile Cumhur İttifakını ilan ettik. Mesele memleketse gerisi teferruattır.

* Seçimle ilgili düzenlemeleri meclise verdik. Küçük partilerin baraj sorunu ortadan kalkacak. Siyasette temsil tam manasıyla gerçekleşecek.

*Seçim sonrası oluşacak hükümet kurma sorunlarını da tarihe gömeceğiz.

* 16 yıl Türkiye'ye damgasını vurdu. Türkiye büyümeye devam ediyor. İstihdam artıyor, ekonomi artıyor. Bundan da bazıları rahatsız oluyor.

* Turizmde rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı. Parlak günlerimize geri dönüyoruz.

* Yüzde 11 büyümeyi aştık. Dünyada en hızlı büyüme Türkiye'ye aittir.

* Muğla'da birçok hizmetleri yapa yapa ilerliyoruz. 17 milyar liralık yatırım yaptık. Yeni yurtlar,okullar yaptık. 17 spor tesisini hizmete sunduk. Diğer tesislerin yapım çalışması da sürüyor.

* 80 yılda Muğla'ya sadece 90 kilometre bölünmüş yol yapıldı. AK Parti iktidarında ise 356 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Yolları böldük ama Türkiye'yi böldürtmeyiz.