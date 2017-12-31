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Başbakan Yıldırım'dan yeni yıl mesajı!

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 15:14 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 15:14

Başbakan Binali Yıldırım, "Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır." ifadesini kullandı.


Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2018'e yeni ümit  ve beklentilerle girildiğini belirterek, yeni yılın Türk milleti ve bütün  insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi.
 
Zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atan  Türkiye'de, milletin refah ve huzurunu artırmak, devletin itibarını yükseltmek  için 15 yıldır gösterilen gayretlerin olumlu netice verdiğini aktaran Yıldırım,  "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, demokrasi kültürü, hukuk  devleti kimliği, gücü ve birikimi ile bölgesinin parlayan yıldızıdır." ifadesini  kullandı.
 
Başbakan Yıldırım, Türkiye için 2017'nin kazanımlarla dolu bir yıl  olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
 
"Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16  Nisan halkoylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla,  milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam  manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemizin istikbali için büyük bir imkan  sağlanmıştır.
 
Milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tam olarak hayata  geçmesiyle bihakkın tecelli etmiş olacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz  adına onur vericidir. 2017 yılında dünyanın en büyük projelerine imza atan  Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi, istihdamı, yatırımı hedeflemektedir."
 
"Demokratik yürüyüşünü sürdürecek"
 
Türkiye Cumhuriyetinin bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı  bir ülke olduğuna işaret eden Yıldırım, küresel önemi her geçen gün daha çok  anlaşılan Türkiye'nin dünya barışının tesisi için lider bir rol üstlendiğini  bildirdi.
 
Türkiye'nin, bölgesinde çatışmaya, kavgaya ve savaşa hizmet eden  hiçbir kararı kabul etmediğine dikkati çeken Yıldırım, Kudüs davasına sahip  çıkılarak insanlığın haysiyetinin savunulduğuna, gerektiğinde İslam İşbirliği  Teşkilatını ve Birleşmiş Milletlerin harekete geçirildiğine ve buralarda alınan  kararlara istikamet verilebildiğine değindi.
 
Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz,  birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize,  beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla  ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını  başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti,  vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını  vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
  
Ülkemiz, 2018 yılında da demokratik yürüyüşünü sürdürecektir. Bu yıl  da milletçe birbirimize kenetlenmeye, kardeşlik hukukumuzu güçlendirmeye ve  ürettiğimizi adaletle paylaşmaya devam edeceğiz. Demokratik istikrarı, hukuk  düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız.
 
Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile  toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve ülkemizi tehdit eden bütün unsurları  bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Birlik ve  beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize  ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit yok olmaya mahkum olacaktır."
 
"Popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz"
 
2018'i çalışarak, üreterek, milletin ekmeğini, aşını büyüterek en iyi  şekilde değerlendireceklerini aktaran Yıldırım, sosyal adalete, refah ve ekonomik  kalkınmaya daha çok odaklanacaklarını belirtti.
 
Yıldırım, şunları ifade etti:
 
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bugünden düşünebilen ve  planlayabilen bir yönetim olarak asla popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz.  Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin gelecek hedeflerinden hiçbir şekilde  sapmayacağız. Sınırlarımızı korumak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için hiçbir  fedakarlıktan kaçınmayacağız.
 
Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni  başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bütün dünyada  bir istikrar ve güç merkezi olacak, küresel ve bölgesel barışın tesisinde  sorumluluk üstlenmeye devam edecektir."
 
"Yıldızımız daha da parlayacak"
 
Türkiye'nin ufkunun geniş, önünün açık, yarınlarının umut dolu,  geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnanıyorum ki, Türkiye'nin  yıldızı önümüzdeki dönemde daha da parlayacak, bütün dünya ülkemizin,  milletimizin başarılarını konuşacaktır." görüşünü paylaştı.
 
Vatan, bayrak ve ülkenin istikbali için can veren aziz şehitleri  rahmetle, minnetle yad eden, gazilere sıhhat dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Milletimizin huzur ve güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde  görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize Allah'tan  muvaffakiyetler diliyorum. 2018 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya  barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve bütün  insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum."

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Başbakan Binali Yıldırım yeni yıl mesaj
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