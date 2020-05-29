Başakşehir'de fabrikada patlama! Bir kişi öldü, 2 kişi enkaz altında
DHA | 29 Mayıs 2020 Cuma - 11:09 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 11:44
İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı
Şehit Semih Balaban
Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.
Durumun haber
verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık
ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor.