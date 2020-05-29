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Başakşehir'de fabrikada patlama! Bir kişi öldü, 2 kişi enkaz altında

DHA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 11:09 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 11:44

İstanbul Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı


Şehit Semih Balaban Caddesi'ndeki bir tekstil  fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle  fabrikanın içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.
 
Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık  ekipleri sevk edildi.
 
Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği  belirlendi.
 
İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam  ediyor.
 

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Başakşehir istanbul fabrika
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