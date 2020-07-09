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Barolara ilişkin kanun teklifinin 2 maddesi kabul edildi

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 1:35 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 1:35

TBMM Genel Kurulunda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.


Kabul edilen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması  halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.
 
Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık  kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında  gerçekleştirilebilecek.
 
Öte yandan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın, teklifin  birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında, Şık ile AK Partili  milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Şık'a, konuşması sırasında  "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle disiplin cezası verilmesini  istedi.
 
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ahmet Şık'ın Genel Kuruldan geçici  olarak 2 birleşim çıkarma cezası verilmesini işleme aldı.
 
Şık'ın 10 dakikalık kürsüden savunma hakkını, Türkiye İşçi Partisi  Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş kullandı.
 
Konuşmasının sonunda da Baş ile AK Parti milletvekilleri arasında  gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Adan, birleşime ara verdi.
 
Aranın ardından Celal Adan, grup başkanvekilleriyle yapılan görüşme  ile savunmadaki tutum ve davranışlar göz önünde bulundurularak, Şık'a, TBMM  İçtüzüğü'nün 157'nci maddesine göre uyarı cezası verdiğini bildirdi.
 
Teklifin ikinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM  Başkanvekili Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
 

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