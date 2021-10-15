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Banksy'nin parçalanan eseri 18,5 milyon sterline satıldı

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 1:02 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 1:02

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin 2018'de satıldıktan sonra parçalanan "Kırmızı Balonlu Kız" adlı eseri, 18,5 milyon sterline alıcı buldu.


Dünyaca ünlü sanatçının bilindik eseri, bu kez "Aşk Çöp Kutusunda"  adıyla müzayede evi Sotheby's tarafından yeniden satışa sunuldu.
 
Açık artırmada esere 16 milyon sterlin (201 milyon lira) verilirken,  müzayede evinin komisyonuyla parçanın nihai maliyeti 18 milyon 582 bin sterlin  (233,5 milyon lira) oldu. Böylece sanatçı kendi rekorunu kırdı.
 
2018'de 1 milyon sterlin verdiği eserin satış sonunda uzaktan  kumandalı bir mekanizmayla parçalanmasına rağmen kararından vazgeçmeyen kişi de 3  yılda 15 milyon sterlin kar elde etti.
 
Sotheby's, "devre dışı bırakılmış uzaktan kumandalı parçalama  mekanizmasının" halen çerçevede olduğunu belirtti.
 
Kalp şeklindeki bir balona uzanan bir kızın resmedildiği eser,  Banksy'nin en çok çoğaltılan ve bilinen parçaları arasında yer alıyor.
 
Daha önce de Banksy'nin bir çocuğu süper kahraman olarak betimlenen  bir hemşire oyuncağıyla oynarken gösteren eseri Mart 2021'de 16,8 milyon  sterline, şempanzelerle dolu Avam Kamarası eseri de 2019'da 9,8 milyon sterline  satılmıştı.
 

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