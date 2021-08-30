Bankalarda yeni dönem! Tamamen değişiyor, şube yok, ATM'ler...

Bankacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Harekete geçildi. Tamamen değişiyor. Şubesiz olacak. ATM ile hizmet sağlanacak. Yeni yılda en az 10 dijital banka başvurusu yapılması bekleniyor. Dijital bankalar kendi dijital ağını kurabilecek, banka mevduatı kabul edebilecek

Dijital bankacılık yönetmeliği sektörde görüşe açılırken, yeni yılda yaşama geçmesiyle birlikte lisans için çok sayıda başvuru bekleniyor. Hizmete sunulacak servis modelinin bankacılıkla müşteri portföyünü genişletmesi hedefleniyor. Dijital bankalar diğer bankalara göre aşırı düşük fiyat, mevduat ürünlerine aşırı yüksek faiz oranı uygulamayacak. Finansal piyasalarda istikrarı bozan davranışlar görülmesi durumunda her türlü tedbir alınacak. Müşterileri sadece finansal tüketici, KOBİ'lerden oluşacak. Dijital bankalar kendi ATM ağını kurabilecek, banka mevduatı kabul edecek, diğer bankalara kredi kullandırabilecek. Müşterilere kullandırılacak teminatsız nakdi kredilerin toplamı müşterinin aylık ortalama net gelirinin dört katını aşamayacak.

LİSANS DAĞITILACAK Dijital bankacılık lisansı gelecek yıldan itibaren şubesiz faaliyet gösterecek uygulamalara dağıtılacak. Fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanallarıyla hizmet sunan kredi kuruluşları dijital bankalar olarak tanımlanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı ve Düzenleme Daire Başkanlığı, teknolojik ve finansal çalışmaların belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma yaptı. Yetkililer, yeni yıl itibariyle en az 10 dijital banka başvurusu beklendiğini ifade ediyor. Dijital bankalar, para, sermaye, bankalar arası piyasalarda faaliyet gösterip, banka mevduatı kabul edebilecek. Diğer bankalara kredi kullandırırken, elektronik para kuruluşlarına koruma hizmeti verebilecek. FİZİKSEL ŞUBE AÇILMAYACAK KOBİ'lerin müşterisi olduğu dijital bankalar fiziksel şube açmayacak. Sadece müşteri şikâyetlerini değerlendirmek üzere en az bir fiziksel şube açılacak. Küçük ve orta boy işletmeler dışında büyük şirketlerle bankacılık faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Ancak KOBİ boyutunu aşan arayüz geliştiricilere servis bankası olarak servis modeli bankacılığı hizmeti verebilecek. Mevcut ATM ağlarını kullanabilecekleri gibi kendileri de kurabilecek. Dijital bankaların kuruluşu için gerekli sermaye tutarı 1 milyar lira olarak belirlenirken, BDDK bu tutarı artırabilecek. SERVİS MODELİ BANKACILIĞI NEDİR? SERVİS modeli bankacılığı "arayüz geliştiricilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan API'lar ve açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak müşterileri adına servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladığı ve böylelikle arayüz geliştiricilerin servis bankalarının sahip olduğu bankacılık altyapısını kullanarak piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunabildiği" bir bankacılık hizmet modeli olarak tanımlanıyor.