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Balkonda pompalı tüfek dehşeti! Çok sayıda yaralı var

DHA |  16 Ekim 2020 Cuma - 18:35 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 18:35

Avcılar'da komşularına kızdığı belirtilen bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.


Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle komşusularıyla tartışan bir kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Sokaktaki araçlarda da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, saldırganın bir süre süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.
 

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Avcılar ateş komşu
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