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Balkan halkından TSK'ya dua

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 4:08 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 5:04

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na Balkan halkından da destek geldi.


TSK’nin, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşması için Balkan halkı dua etti.
 
Vatandaşlar, “Allah’ım kardeşlerimizi koru”, “Erdoğan’ın Türk ordusundan Allah razı olsun”, “Allah Türk ordusunu korusun ve güçlendirsin” şeklindeki dualarını, AA Arnavutça Haberler Servisi Facebook sayfasında, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili paylaşılan haberlerin yorum kısmına yazdı.

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