Balıkesir'de tepki çeken görüntü! Soruşturma başlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde tepki çeken görüntüler sonrası Balıkesir Valiliği gösteri ile ilgili soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada; 'Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, Menderes Bulvarı'nda devam etti.

Bulvarda, ilçe idarecilerinin halkı selamlaması, atlı efelerin protokol üyelerine Türk bayrağı sunması, halk oyunu gösterisi ve ilçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından resmigeçitle tören sona erdi.

AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.

Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü programının ilgili kurumlarca gayet şık bir vaziyette hazırlandığını söyledi.

Tepki gösterdiği temsille ilgili görüşlerini aktaran Tuna, şunları kaydetti:

"Genç kızımıza diz çöktürüldü, üzerine kara büyük bir çarşaf attılar. Yapabilirler, bu mizansen olarak da olabilir. O derneğin kendi bakış açısıdır ama hemen akabinde 4-5 metrelik zincirle o genç kızımızın protokolün önünde, Edremit halkının önünde zincire vurulması ve zincirle bağlamaları beni çileden çıkardı. Benim oradaki protokole, o yapılan harekete tek isyanım şudur: Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır. Oradaki o protestoyu, tepkiyi koymamı gerektiriyordu. Benim inancım bu doğrultudadır."

ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ise konuyla ilgili açıklamasında, törendeki amaçlarının bir kadını zincire vurmak olmadığını savundu.

Edremit ilçesinin zincirden, esaretten kurtarılmasını yansıtmaya çalıştıklarını belirten Aldemir, şöyle devam etti:

"Bu, Edremit’te 100 yıllık bir gelenek. Daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda konuşmanın hemen ardından kara örtünün altında yöresel kıyafetli kadın olurdu ve üzerindeki zincir çıkarılarak kentin kurtarılışı sembolize edilirdi. Ardından da halk oyunları oynanarak kurtuluş kutlanırdı. Bizim siyasetle filan hiçbir ilgimiz yok, olamaz da ancak beyefendinin neden tepki gösterdiğine bir anlam veremiyorum. Demek ki o görmek istediği gibi görüyor ve kara örtü altındaki zincirli kadını, kadın olarak görüyor. Oysa ki o bir kadın değil, Edremit ilçesidir. Bizim anlatmak istediğimiz de budur."

Öte yandan Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu gösteri ile ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.

Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.

Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.

Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.