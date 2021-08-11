Balık çeşitliliğini arttırmak için denize yapay resifler bırakılıyor

Burhaniye Ticaret Odası tarafından hazırlanan proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin de yapımına destek olduğu yapay resifler, ilçenin açıklarına bırakılmaya başlandı.

Burhaniye İskele mevkisine getirilen resiflerin bir kısmına öğrenciler ve veliler tarafından deniz canlıların resimleri çizildi. Vinçli gemiye yüklenen 120 yapay resif, kırsal Pelitköy Mahallesi’nden itibaren denize atılmaya başlandı.