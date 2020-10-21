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Dışişleri'nden Yemen'deki Türk Kızılay yetkilisine silahlı saldırıya kınama

21 Ekim 2020 Çarşamba - 10:20 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 10:37

Dışişleri Bakanlığı'nca Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak'a gerçekleştirilen silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.


 Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, en ciddi insani  krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan Yemen halkının acılarının  hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özveriyle çalışan  Türk Kızılay personeline karşı gerçekleştirilen hain saldırının faillerinin bir  an önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmasının beklendiği vurgulandı.
 
Budak'a elim hadiseden dolayı acil şifalar dilenen açıklamada, tüm  Türk Kızılay camiasına da geçmiş olsun dilekleri iletildi.
 
Açıklamada, "Yemen'in Aden şehrinde görev yapan Türk Kızılay yetkilisi  Ali Can Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz."  ifadelerine yer verildi.
 
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık,  sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir personelin  silahlı saldırı sonucu yaralandığını duyurmuştu.
 
Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda  ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler  ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden  birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç  duyuyor.
 

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Dışişleri Bakanlığı Yemen Türk Kızılay
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