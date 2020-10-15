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Bakanlık 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı! 'O haber geldi'

DHA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 11:12 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 11:12

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını '#müjdelerolsun' etiketi ile paylaşarak, "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur.
 
Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.
 
 

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