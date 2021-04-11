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Bakanlık harekete geçti! O şart kaldırıldı

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 9:50 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 9:50

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık bazı iş ve işlemlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi şartı artık aranmayacak.


Ticaret Bakanlığı, ticari hayata ilişkin bazı iş ve  işlemlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi şartını aramayacak. 
 
Bakanlığın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Sebze ve Meyve  Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki uzlaşma  işlemleri için düzenlenen uzlaşma komisyonuna tüzel kişilikler adına katılmak  için "imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği" yerine "temsile yetkili  olduğunu gösterir belge" yeterli olacak.
 
İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında faaliyette bulunacak  satıcıların yetki belgesi başvuru işlemleri için "satıcı veya sağlayıcıyı temsil  etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri" talep edilmeyecek.
 
Hal Kayıt Sistemi'ne kayıt için de imza sirküleri aranmayacak.
 
  
 

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