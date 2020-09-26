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Bakanlık açıkladı! 8 terörist ölü ele geçirildi

26 Eylül 2020 Cumartesi - 23:05 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 23:10

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl  Jandarma Komutanlığınca  hava destekli  devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma  Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte  etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen  terörist  sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele  geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı.
 

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