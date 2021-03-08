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Bakan Varank duyurdu! Dev firma...

08 Mart 2021 Pazartesi - 9:59 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 10:02

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası Oppo'nun İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.


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