Bakan Varank canlı yayında yerli tanı kitini tanıttı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Bakan Varank programda Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TVNET'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

İmece, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu. Ülkelerin kendi yer gözlem uyduları olması çok stratejik. Gözlem uydusu ile herhangi bir noktaya dair veri alabiliyorsunuz.

Uyduda yıldız izler var. Yıldız izler sayesinde uzayın adeta fotoğrafı çekiliyor. Bu sayede kendi konumunu belirliyor.

Elektrikli itki motoru var. Uzayda elektrikse itki ile hareket etmesini sağlıyor. Bu kabiliyet dünyada 2-3 ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet. Hepsi yerli ve milli sistemler.

2021 yılında biz kendi yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu hem askeri hem sivil kullanım için çok önemli bir proje. Askerimiz, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kullanabilecek. Bu ülkemizin uzay alanındaki kabiliyetini gösteriyor.

Bakanlığımızın kurumlarıyla; girişimcilik yapmak isteyenlere destek veriyoruz. Bunlar yüksek teknoloji de olabilir geleneksel yöntemler de.

TÜBİTAK ile yaptığımız girişimcilik programında fikri olan gençlere sadece maddi destek de bulunmuyoruz. Mentorlük yaparak da destekliyoruz. Peak Games'in satışındaki miktar da bu alanın önemini gösteriyor.

Türkiye, girişimcilik alanındaki yatırımları arttırıyor. Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde. Yakında yeni fonlar da duyurulacak.

YERLİ VE MİLLİ SOLUNUM CİHAZI BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Koronavirüs ile mücadelede solunum cihazının önemi görüldüğü zaman yaptığımız araştırmalarda Biosys firmasının bu alanda çalıştığını gördük. Daha önce bakanlığımızın destek verdiği bu şirketi hızlı üretim yapabilmesi de ülkemizdeki diğer büyük şirketlerin katkısı ile gerçekleşti.

Şu an bu cihazımız dünyanın birçok kıtasına ihraç ediliyor: Çad, Somali ,Brezilya, Kazakistan Libya , Özbekistan gibi onlarca ülkeye ya hibe olarak gönderilmiş ya da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

YERLİ TANI KİTİ DUYURULDU

Bakan Varank, Türkiye'de üretilen yerli tanı kitini ilk kez gösterdi. Çin'den gelişi sorun olan tanı kitini biz artık yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.