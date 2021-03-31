Bakan Soylu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.
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Bakan Soylu: DHKP-C'nin kökünü kurutuyoruz
DHA | 31 Mart 2021 Çarşamba - 13:40 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 13:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.
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