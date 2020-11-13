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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

13 Kasım 2020 Cuma - 12:07 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 12:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Selçuk ara tatilden sonra tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçme temennisinde olduklarını söyledi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların ara tatilden sonra açılıp açılmayacağına ilişkin önemli bir ifade kullandı. Bakan Selçuk, okullara dönülmesi temennisi içinde olduklarını bildirdi.
 
Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.

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