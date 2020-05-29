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Bakan Selçuk'tan Berna Laçin'e cevap

29 Mayıs 2020 Cuma - 15:28 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 15:28

Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında?" sorusunu sordu. Laçin'e Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yanıt geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından 1 Haziran’dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu.
 
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise “Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?” dedi.
 
“BUNUN DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ ZANNEDECEK YAŞTA OLMADIKLARI KESİN”
Laçin’in paylaşımına Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan yanıt geldi. Laçin’in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, “Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin” ifadelerini kullandı.
 

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Bakan Selçuk Berna Laçin Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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