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Bakan Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

30 Kasım 2020 Pazartesi - 14:10 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 14:27

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek.

Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz." dedi.

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Bakan Selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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