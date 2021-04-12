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Bakan Selçuk duyurdu! 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 15:28 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 15:33

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törenle 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.


Bakan Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenen atama töreninde,  şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, hayatta olan gazilere de  sağlıklı uzun ömür diledi.
 
Şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu söyleyen Selçuk, "Gazilik ise bu  dünyada kazanılabilecek en değerli şeref madalyası. Rabb'imiz 'Allah yolunda  öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz'  buyuruyor. Milletimizin şan ve şerefle yazdığı kahramanlık destanımızın temelinde  de işte bu buyruğa imanımız var." dedi.
 
Vatan topraklarının her karışının şehitlerin kanıyla, gazilerin  fedakarlıklarıyla inşa edildiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:
 
"Bizler de canımızla, kanımızla; vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya  devam edeceğiz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek, terörle  mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir şehit ve gazimizin kanını yerde  bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim tek bir gayemiz var, o da aziz vatanımızı her  türlü tehdide karşı korumaktır. Bunun için Kurtuluş Savaşı'nda, terörle  mücadelede, 15 Temmuz'da nice bedeller ödedik ama demokrasiden ve  özgürlüğümüzden, vatanımızdan, bayrağımızdan asla vazgeçmedik. Devletimize ve  milletimize bildirilerle, muhtıralarla, darbelerle sistematik olarak ayar vermeye  çalışan, vesayet zihniyetinin değil milli iradenin yanında olduk. Milletimiz,  manda, esaret, vesayet peşinde koşan asker görünümlü darbeciyle, vatan, bayrak ve  şehadet peşinde koşan Mehmetçiği birbirinden ayıracak ferasete ve irfana  sahiptir. Aziz milletimiz, darbe heveslilerine geçmişte de bugün de yarın da  gereken dersi verecek. Hiç şüphe yok ki gelecekte de buna tevessül eden tüm  odaklara karşı haddini, bizzat milletin kendisi bildirecektir. Biz bugüne kadar  topraklarımızı adaletin ve merhametin yurdu yapmak için canla, başla mücadele  ettik. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet şuuruyla 83 milyon tek yürek  olduk."
 
 "Türkiye'yi hedeflerine birlikte taşıyacağız"
 
 Şehit ve gaziler için gösterilebilecek en büyük vefanın, daha çok  çalışmak ve üretmek olduğunu belirten Selçuk, "Bizler, aldığımız bu kutlu  emaneti, Türkiye'yi daha çok çalışarak 2023, 2053, 2071 hedeflerine birlikte  taşıyacağız. 83 milyonluk Türkiye ailemizin değerli üyeleri olarak şehit yakını,  gazi ve gazi yakınlarımızın, her daim hizmetinizdeyiz. Şehit yakınlarımız ve  gazilerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bugüne kadar  ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getirdik ve yerine getirmeye  de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
 Birçok alanda sağladıkları destek ve hizmetlerin çerçevesini  genişlettiklerine dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak, bugün  gerçekleştireceğimiz atamayla ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir  görevi ifa etmenin huzuru içerisindeyiz. Bugünkü atamamızla kamuda istihdamını  sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 45 bin 484'e ulaşmış  olacak." bilgisini verdi.
 
Bakan Selçuk, 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilenlerin toplam  sayısının 6 bin 315 olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
 
"19 yılda istihdam hakkı kapsamını genişleterek bu sayıyı 7 katına  çıkardık. Bu rakamlar Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin  şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği  hassasiyetin bir ifadesidir. Biz, şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmet duyan,  kahraman gazilerimizin varlığıyla iftihar eden bir milletiz. Bunu da her zaman  hassasiyetle belirtiyoruz. O nedenle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza  hizmeti şerefli bir vazife olarak görüyoruz. Bugünkü atamamız, atanan  kardeşlerimizin hayatında yeni bir başlangıç olacak inşallah. 83 milyonluk büyük  Türkiye ailemizin gücüne güç katacaksınız. Cennet vatanımıza, aziz milletimize  hizmet ederek şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı mirasa daha çok çalışarak  sahip çıkacaksınız. 'Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır' Şuuruyla  neresi olursa olsun, aynı bilinçle, aynı şuurla, aynı vatan sevdasıyla  çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sini  beraber inşa edeceğimize inanıyorum."
 
Atanacak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına kurumlarının ve görev  yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, konuşmasının ardından kura çekimini  başlattı.

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