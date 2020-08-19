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Bakan Selçuk açıkladı! 'SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeye devam edeceğiz'

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:36 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 17:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının  tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan  sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı.
 
Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından  yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi  ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk,  şunları kaydetti:
 
"SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin  etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."
 
 

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