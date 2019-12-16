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Bakan Pekcan açıkladı! Yeni indirimlere gidildi

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 11:00 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 11:36

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın döviz kredilerinde yeni bir faiz indirimi yaptığını belirterek, "İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni faiz indirimlerine gitti." ifadesini kullandı.


Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada,  Türk Eximbank'ın kasım ayındaki 90  baz puanlık indirimden sonra  döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha  yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapılmasına  karar verdiğini bildirdi.
 
İhracatçılara Kasım 2019 itibarıyla  40 milyar dolar finansman  sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında  kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler  doğrultusunda vadeleri de uzattığına dikkati çeken Pekcan, bankanın yeni kredi  faiz düzenlemesi ve vadeleri hakkında şu bilgileri verdi:
 
"İhracatçımızın bankası Türk Eximbank, döviz kredilerinde, vade ve  türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni faiz  indirimlerine gitti. Yapılan düzenlemeye göre, kısa vadeli kredi faizlerinde 15  baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim  yapılarak libor/euribor   yüzde 2,75'e düşürülmesine ve vadenin 3 yıldan 10 yıla  çıkarılmasına, reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim  yapılarak faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor   0,40'tan libor/euribor    0,30'a düşürülmesine, işletme sermayesi ve yatırım kredilerindeki faizlerde 20  ve 45 baz puan arasında indirim yapılmasına, katılım bankaları aracılığıyla  kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan  vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi."
 
Türk  Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası  programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerden biri olmaya devam edeceğini  vurgulayan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlediğimiz hedeflerimize  ulaşma yolunda ihracat dünyamıza yeni finansman imkanı sağlayacak söz konusu  düzenlemenin ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

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