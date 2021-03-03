Bakan Pakdemirli duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020/2021 pazarlama yılında pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılında 16,5 milyon ton olan pancar üretiminin 2020/2021 pazarlama yılında yaklaşık yüzde 39 artış ile 23 milyon tona ulaştığını ve en fazla üretimi yapılan bitkisel ürün olduğunu bildirdi.

Dekara pancar veriminin ise 2002 yılı öncesinde 3,5 ton seviyelerinde iken, 2020/2021 pazarlama yılında yüzde 96 artışla 6,85 ton olarak gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: