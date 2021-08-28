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Bakan Özer'den flaş yüz yüze eğitim mesajı

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:52 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 11:28

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. "2021-2022 eğitim ve öğretim yılını, tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatıyoruz" diyen Özer, "Okul bazlı ortaya koymuş olduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle, sistemin sağlıklı çalışabilmesi ile ilgili tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut  Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde,  6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim  ile başlatılacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim  Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık  tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi  olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." dedi.  
 
Özer, AA muhabirine 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze  eğitimin tam zamanlı ve tüm kademelerde başlatılmasına ilişkin açıklamalarda  bulundu. 
 
Son 1,5 yılda tüm dünya genelinde Kovid-19 salgını sürecinin  sıkıntılar doğurduğuna işaret eden Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte  zaman zaman okulları açık tutarak zaman zaman uzaktan eğitimle özellikle EBA  dijital platformu ve TRT EBA kanalları ile öğrencilerin yanında olmaya  çalıştıklarını anlattı. Özer, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılını, tüm kademe ve  tüm sınıf seviyelerinde 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada  5 gün yüz yüze eğitim ile başlatıyoruz." diye konuştu. 
 
1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için  okullarda uyum haftası düzenleyeceklerini bildiren Özer, "Öğrencilerimiz okullara  belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile  diyaloglarını geliştirecekler. İnşallah bir sıkıntı olmadan tüm velilerimizin tüm  öğretmenlerimizin tüm öğrencilerimizin beklentilerini yerine getirerek  okullarımızı tam zamanlı olarak açacağız." ifadelerini kullandı. 
 
Okulların Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tüm önlemleri  Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirlediklerini belirten Özer, "Servislerdeki ve  okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları  Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışarak alınması gereken önlemleri tüm  valiliklere, tüm illerimize, tüm ilçelerimize bildirdik." dedi. 
 
Öğretmenlere Kovid-19 tedbirleri seminerleri verilecek 
 
Bakan Özer, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma  dönemi faaliyetlerinin de 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacağını  hatırlatarak bu yılki programda bazı değişiklikler yaptıklarını bildirdi. Bu  seneki seminer haftasının içeriğini değiştirdiklerini belirten Özer,  "Öğretmenlerimize yönelik bu yıl tamamen Kovid-19 salgınında okullarda alınması  gereken tedbirler, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin korunması ve süreçlerin  çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığının önerileri  doğrultusunda çok kapsamlı eğitim seminerleri hazırladık. Okul öncesi ve birinci  sınıflar 1-3 Eylül'de okula başlayacağı için bu kademedeki öğretmenlerimize  yönelik seminerleri 31 Ağustos'ta düzenleyeceğiz, 6 Eylül'de başlayacak diğer tüm  kademelerdeki öğretmenlerimizin mesleki çalışma dönemi ise 1-3 Eylül'de  gerçekleştirilecek." diye konuştu. 
 
"Eğitim öğretimi sürdürebilmemiz için öğrencilerimizi korumamız  gerekiyor" 
 
Yüz yüze eğitim döneminin başlamasıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında  öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı  olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceğinin  hatırlatılarak öğrencilere yönelik böyle bir uygulamanın olup olmayacağına  ilişkin bir soru üzerine Özer, şöyle konuştu: 
 
"Kamuoyunda bu konuda dezenformasyon söz konusu. Öncelikle net olarak  ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu  bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil  servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari  personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil  olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Aşı zorunlu değil,  süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi  zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa  PCR testi yaptırma zorunluluğu var." 
 
Dünyadaki veriler, çocuklardan yetişkinlere bulaş oranının,  yetişkinlerden çocuklara bulaş oranına göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor.  Dolayısıyla eğitim öğretimi sürdürebilmemiz için öğrencilerimizi korumamız  gerekiyor. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime devam etmeleri  için her türlü önlemi almak zorundayız." 
 
Aşı olmayan köy okulu öğretmeni ve çalışanlarının PCR testi durumu 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüz yüze eğitim kapsamında istenecek  zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağı yönündeki  açıklamasını anımsatan Özer, "Ulaşım imkanı zor olan köy okullarımız gibi  yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarımız ve öğretmenlerimizin PCR  testleri ile ilgili de Sağlık Bakanlığımız ile çalışmalarımız devam ediyor.  Sağlık Bakanlığı ekipleri ile oralarda (köy okulları) aşı olmayan  öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın PCR testi yaptırmalarını sağlamak için  çalışıyoruz." bilgisini verdi. 
 
Tüm okulların Kovid-19 durumu takip edilecek 
 
Bakanlık tarafından Kovid-19 salgını sürecinde eğitim-öğretim  ortamının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla vaka ve temaslara yönelik süreçlerin  takip edilebildiği elektronik takip sisteminin geliştirildiğini bildiren Özer,  şunları söyledi: 
 
"Velilerimiz rahat olsunlar. Okul bazlı ortaya koymuş olduğumuz  Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Okullarımız bu  verileri kendileri kullanabildiği gibi ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ilçedeki  tüm okulları bu sistem üzerinden takip edebilecekler. İl milli eğitim  müdürlükleri, kendi ilçelerindeki süreçleri, aynı zamanda Bakanlık olarak ilgili  genel müdürlüklerimiz, kendilerine bağlı tüm okullardaki süreçleri kontrol  edebilecekler. Çoklu kontrolle, sistemin sağlıklı çalışabilmesi ile ilgili tüm  önlemlerimizi almış bulunmaktayız." 
 
Bakan Özer, okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi  paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verileceğini belirterek "Şunu net  olarak ortaya koymamız lazım, burada bir taahhüt yok, bu konuyla ilgili zaman  zaman kamuoyuna yansımalar var. Herhangi bir vaka durumunda okulun  bilgilendirilmesiyle ilgili bir taahhütname şeklinde bir metin değil o, bu metin  sadece okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgili bilgilendirildiklerine  dair metindir." değerlendirmesinde bulundu. 
 
"Öğretmenlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacağız" 
 
Okullardaki tıbbi maske kullanımına ilişkin önlemlere değinen Özer,  yeni eğitim-öğretim döneminde tüm öğretmenlerin, personelin ve öğrencilerin  okullara maske takarak geleceğini belirtti. Öğrenci, öğretmen ve personelin  okullarda bulunduğu süre içerisinde yeniden maskeye ihtiyaç duymaları durumunda  ücretsiz maske desteği verileceğini dile getiren Özer, şunları kaydetti: 
 
 "Şu anda 81 ildeki bütün okullarımıza maske teminiyle ilgili her türlü  ödenekleri gönderdik. Okullarımız maske, dezenfektan, hijyen koşullarıyla ilgili  her türlü yatırımlarını, stoklarını yaptılar. Özellikle belirtmek isterim ki  okullarımızda kullanılacak tüm maske ve dezenfektanlar, mesleki teknik eğitim  okullarımız ve kurumlarımızda, aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde, özel  eğitim meslek okullarında üretiliyor. Maskelerimizi ve dezenfektanlarımızı  dışarıdan değil, kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde 81 ilde yeniden  yapılandırdık. Bu süreç içerisinde okullarımızda maskeyle ve diğer ihtiyaçla  ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Diğer taraftan öğretmenlerimiz için maske ve  dezenfektandan oluşan bir hijyen kitini her ay ücretsiz olarak öğretmenlerimize  vereceğiz. Öğretmenlerimizin bu alandaki her türlü ihtiyacını karşılayacağız." 
 
Özer, hayatın normalleştirilmesi için eğitimin normalleştirilmesi  gerektiğini, Kovid-19 vaka sayısının şu an için sıfırlanmasının mümkün olmadığını  vurgulayarak şöyle konuştu: 
 
 "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci  önceliğimiz, tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla  ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz  çok rahat olsunlar. Sonuçta bu konu çok paydaşlı bir konu. Sadece bizim öğretmen  camiamızla ilişkili bir konu değil, aynı zamanda velilerimizi, çalışanlarımızı,  servis şoförlerimizi, kantin ve yemekhane çalışanlarımızı ilgilendiren bir konu.  Şu konuda hiçbir tereddüt yok: Tüm velilerimiz istiyor ki tüm sağlık önlemleri  alınarak çocuklarımız okula girebilsin. O zaman hep iş birliği yapacağız.  İstirhamım tüm velilerimizin, öğretmenlerimizin, çalışanlarımızın, Sağlık  Bakanlığıyla birlikte hazırladığımız Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması  Gereken Önlemler Rehberi'nde belirtilen tüm kuralları harfiyen yerine  getirmeleri. Eğer biz bu kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat şekilde  yönetebiliriz. Sıkıntılar olabilecek ama süreç içerisinde bunların hepsini  çözebilecek durumdayız." 
 
Veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı çağrısı 
 
Velilerin PCR test sonuçlarının kontrol edilmeyeceğini dile getiren  Özer, "Tabii velilerden istirhamımız aşılarını olmaları." dedi. Velilerle ilgili  bir izleme, takibin kesinlikle olmayacağının altını çizen Bakan Özer, tüm veli,  öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu. 
 
"Okullara ziyaretçi kısıtı getirilecek" 
 
Okulları mümkün olduğu kadar izole tutmayı istediklerini vurgulayan  Özer, "Dışarıdan okula giriş çıkışları kontrol altına almak istiyoruz. Bunun için  okul müdürlüklerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz okullara ziyaretçi  kısıtı getirecekler." diye konuştu. 
 
"Çocuklarımızın eğitimi, ülkemizin geleceği” 
 
Özer, veli de olsa okula her giren vatandaşın HES kodunun kontrol  edileceğini aktararak şunları kaydetti: 
 
"HES kodunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı zaman mutlaka maske  takarak okul ortamına girecekler. Hepimiz hassas bir şekilde davranacağız. Çünkü  çocuklarımızın eğitimi, ülkemizin geleceği. Artık bunun kesintiye uğramaması  lazım. Şunu özellikle belirtmek isterim. Önlemleri aldığımız müddetçe eğitim  öğretimi yüz yüze devam ettirebilme imkanımız var. Tüm velilerimize,  öğretmenlerimize, servis ve kantin çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Öncelikle  kendi sağlıkları sonra da öğrencilerimiz ve eğitimin yüz yüze devam edebilmesi  için kurallarımıza uyalım. Her türlü sağlık önlemini alalım."

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