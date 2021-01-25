25 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0410 0.20
USD 7,4250 0.20 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

25 Ocak 2021 Pazartesi - 1:47 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 1:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ”Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz” dedi.


Yapılan deprem konutlarını incelemek üzere Elazığ’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum geçtiğimiz yıl bugün Elazığ’da yaşanan depremi anımsattığı paylaşımında, ”Elazığ'da 1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.